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Номер извещения
31300420289
Уникальный номер закупки
13_2.2_1434
Наименование закупки
поставка средств измерения для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 498 580-07-79
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
trifonova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонова Наталья Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка средств измерения для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300420289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерения для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2013 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.07.2013 15:0029.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300420289Дата и время вскрытия заявок Поставка средств измерения для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2013 годуМосква
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 23:5916.08.2013 23:5916.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300420289Подведение итогов не позднее Поставка средств измерения для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2013 годуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств измерения для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2013 году
Начальная цена
6 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Ленинский район, г. ВидноеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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