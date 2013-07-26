www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300419837
Уникальный номер закупки
№ 014/ННГП-5-14/02.07.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки седельных тягачей КАМАЗ 65116N3 (или аналогичных)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Почтовый адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Контактный телефон
+7 383 279-04-43
Факс
+7 3822 61-21-60
Адрес электронной почты
nngp@hutek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Роман Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка седельных тягачей КАМАЗ 65116N3 (или аналогичных)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 10:30 GMT +326.07.2013 10:3026.07.2013 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300419837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельных тягачей КАМАЗ 65116N3 (или аналогичных)Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 11:0026.07.2013 11:0026.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300419837Дата и время вскрытия заявок Поставка седельных тягачей КАМАЗ 65116N3 (или аналогичных)Новосибирск
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 12:3031.07.2013 12:3031.07.2013 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300419837Подведение итогов не позднее Поставка седельных тягачей КАМАЗ 65116N3 (или аналогичных)Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка седельных тягачей КАМАЗ 65116N3 (или аналогичных)
Начальная цена
9 525 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.