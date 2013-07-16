www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300420476
Уникальный номер закупки
13-2.2-1616
Наименование закупки
615/ГЦР/13-2.2-1616/08.07.13/ЗЭПГОС Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
I.Bakhtina@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахтина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2013 12:00 GMT +316.07.2013 12:0016.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300420476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 14:4017.07.2013 14:4017.07.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300420476Дата и время вскрытия заявок Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 18:0029.07.2013 18:0029.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300420476Подведение итогов не позднее Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201329.07.2013 18:0029.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300420476Подведение итогов не позднее Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щитовой продукции, электрооборудования, КИПиА и ЗИП к САУ для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ООО «Газпром центрремонт»
Начальная цена
150 368 940,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.