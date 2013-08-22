www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300419870
Уникальный номер закупки
13-4.2-0025
Наименование закупки
Поставка масла МС-8П для нужд ООО «Газпром комплектация»№ 614/ГПК/13-4.2-0025/08.07.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси животных или растительных жиров или масел непищевые
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла МС-8П для нужд ООО «Газпром комплектация»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300419870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла МС-8П для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 14:1023.08.2013 14:1023.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300419870Дата и время вскрытия заявок Поставка масла МС-8П для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:3030.08.2013 17:3030.08.2013 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300419870Подведение итогов не позднее Поставка масла МС-8П для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла МС-8П для нужд ООО «Газпром комплектация»
Начальная цена
56 965 408,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.66.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.