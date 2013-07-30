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Номер извещения
31300421120
Уникальный номер закупки
13_2.2_1190
Наименование закупки
Поставка канцтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.07.2013 06:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lay@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2013 11:30 GMT +330.07.2013 11:3030.07.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300421120Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваровЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300421120Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваровЧайковский
Подведение итогов не позднее
10.09.2013 12:0010.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300421120Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваровЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров
Начальная цена
608 468,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
52.47
Документация лота
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