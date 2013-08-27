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Номер извещения
31300418291
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Право заключения договора на текущий ремонт легковых автомобилей УАЗ-Патриот
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 07:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@urtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОТкрытый запрос предложений на парво заключения договора на текущий ремонт легковых автомобилей УАЗ-Патриот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 12:00 GMT +327.08.2013 12:0027.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418291Дата и время окончания срока приема заявок ОТкрытый запрос предложений на парво заключения договора на текущий ремонт легковых автомобилей УАЗ-ПатриотЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 12:0027.08.2013 12:0027.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418291Дата и время вскрытия заявок ОТкрытый запрос предложений на парво заключения договора на текущий ремонт легковых автомобилей УАЗ-ПатриотЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 12:0027.09.2013 12:0027.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418291Подведение итогов не позднее ОТкрытый запрос предложений на парво заключения договора на текущий ремонт легковых автомобилей УАЗ-ПатриотЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТкрытый запрос предложений на парво заключения договора на текущий ремонт легковых автомобилей УАЗ-Патриот
Начальная цена
436 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.2
Документация лота
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