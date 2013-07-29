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Номер извещения
31300418974
Уникальный номер закупки
13_2.2_1535
Наименование закупки
Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для авиационной техники ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
rogulina.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Поставка масел Турбоникойл 98, Турбоникойл 210А, Mobil Jet Oil II, NYCOLUBE 11В; гидравлических жидкостей Гидроникойл FH-51, Exxon Hy Jet IV A plus; смазок Nyco 65 Vaseline, Mobilgrease 33, Mastinox 6856 K, Cor-Ban-27L, Never-Seez NSBT-8N
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел Турбоникойл 98, Турбоникойл 210А, Mobil Jet Oil II, NYCOLUBE 11В; гидравлических жидкостей Гидроникойл FH-51, Exxon Hy Jet IV A plus; смазок Nyco 65 Vaseline, Mobilgrease 33, Mastinox 6856 K, Cor-Ban-27L, Never-Seez NSBT-8NМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка масел Турбоникойл 98, Турбоникойл 210А, Mobil Jet Oil II, NYCOLUBE 11В; гидравлических жидкостей Гидроникойл FH-51, Exxon Hy Jet IV A plus; смазок Nyco 65 Vaseline, Mobilgrease 33, Mastinox 6856 K, Cor-Ban-27L, Never-Seez NSBT-8NМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка масел Турбоникойл 98, Турбоникойл 210А, Mobil Jet Oil II, NYCOLUBE 11В; гидравлических жидкостей Гидроникойл FH-51, Exxon Hy Jet IV A plus; смазок Nyco 65 Vaseline, Mobilgrease 33, Mastinox 6856 K, Cor-Ban-27L, Never-Seez NSBT-8NМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201330.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка масел Турбоникойл 98, Турбоникойл 210А, Mobil Jet Oil II, NYCOLUBE 11В; гидравлических жидкостей Гидроникойл FH-51, Exxon Hy Jet IV A plus; смазок Nyco 65 Vaseline, Mobilgrease 33, Mastinox 6856 K, Cor-Ban-27L, Never-Seez NSBT-8NМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел Турбоникойл 98, Турбоникойл 210А, Mobil Jet Oil II, NYCOLUBE 11В; гидравлических жидкостей Гидроникойл FH-51, Exxon Hy Jet IV A plus; смазок Nyco 65 Vaseline, Mobilgrease 33, Mastinox 6856 K, Cor-Ban-27L, Never-Seez NSBT-8N
Начальная цена
2 288 655,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка масла ВНИИ НП 50-1-4у (ТурбоСХТТМ- 32)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла ВНИИ НП 50-1-4у (ТурбоСХТТМ- 32)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка масла ВНИИ НП 50-1-4у (ТурбоСХТТМ- 32)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка масла ВНИИ НП 50-1-4у (ТурбоСХТТМ- 32)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла ВНИИ НП 50-1-4у (ТурбоСХТТМ- 32)
Начальная цена
632 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка масла ВО-12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла ВО-12Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка масла ВО-12Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка масла ВО-12Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла ВО-12
Начальная цена
317 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка смазок AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 22; гидравлической жидкости AeroShell LGF
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазок AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 22; гидравлической жидкости AeroShell LGFМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка смазок AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 22; гидравлической жидкости AeroShell LGFМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка смазок AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 22; гидравлической жидкости AeroShell LGFМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазок AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 22; гидравлической жидкости AeroShell LGF
Начальная цена
43 939,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка бензина Нефрас-С 50/170; смазок Циатим-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, НК-50, Эра (ВНИИНП-286М), Cапфир (ВНИИНП-261), СЭДА, ОКБ-122-7; противоводокристаллизационной жидкости "И-М"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина Нефрас-С 50/170; смазок Циатим-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, НК-50, Эра (ВНИИНП-286М), Cапфир (ВНИИНП-261), СЭДА, ОКБ-122-7; противоводокристаллизационной жидкости "И-М"Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина Нефрас-С 50/170; смазок Циатим-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, НК-50, Эра (ВНИИНП-286М), Cапфир (ВНИИНП-261), СЭДА, ОКБ-122-7; противоводокристаллизационной жидкости "И-М"Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка бензина Нефрас-С 50/170; смазок Циатим-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, НК-50, Эра (ВНИИНП-286М), Cапфир (ВНИИНП-261), СЭДА, ОКБ-122-7; противоводокристаллизационной жидкости "И-М"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201330.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка бензина Нефрас-С 50/170; смазок Циатим-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, НК-50, Эра (ВНИИНП-286М), Cапфир (ВНИИНП-261), СЭДА, ОКБ-122-7; противоводокристаллизационной жидкости "И-М"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина Нефрас-С 50/170; смазок Циатим-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, НК-50, Эра (ВНИИНП-286М), Cапфир (ВНИИНП-261), СЭДА, ОКБ-122-7; противоводокристаллизационной жидкости "И-М"
Начальная цена
479 770,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка противообледенительной жидкости Safewing МР IV Launch
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противообледенительной жидкости Safewing МР IV LaunchМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка противообледенительной жидкости Safewing МР IV LaunchМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка противообледенительной жидкости Safewing МР IV LaunchМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противообледенительной жидкости Safewing МР IV Launch
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка маслосмеси СМ-9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка маслосмеси СМ-9Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка маслосмеси СМ-9Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка маслосмеси СМ-9Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка маслосмеси СМ-9
Начальная цена
598 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка маслосмеси 50Х50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка маслосмеси 50Х50Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка маслосмеси 50Х50Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка маслосмеси 50Х50Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка маслосмеси 50Х50
Начальная цена
320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка масла МС-20 и бензина Нефрас-С 50/170
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300418974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла МС-20 и бензина Нефрас-С 50/170Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300418974Дата и время вскрытия заявок Поставка масла МС-20 и бензина Нефрас-С 50/170Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300418974Подведение итогов не позднее Поставка масла МС-20 и бензина Нефрас-С 50/170Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла МС-20 и бензина Нефрас-С 50/170
Начальная цена
786 970,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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