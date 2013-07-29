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Номер извещения
31300417821
Уникальный номер закупки
13_6_0122
Наименование закупки
Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.07.2013 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук
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Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 12:00 GMT +329.07.2013 12:0029.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300417821Дата и время окончания срока приема заявок Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 14:0530.07.2013 14:0530.07.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300417821Дата и время вскрытия заявок Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 22:5930.09.2013 22:5930.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300417821Подведение итогов не позднее Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201330.09.2013 22:5930.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300417821Подведение итогов не позднее Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Опробование Р Газпром 2-3.1-517-2010 «Методика комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин для выделения и определения подсчетных параметров карбонатных и терригенных коллекторов венда Восточной Сибири»» для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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