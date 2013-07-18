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Номер извещения
31300419148
Уникальный номер закупки
13_2.1_1643
Наименование закупки
Проведение работ по ремонту специальных транспортных средств и самоходной техники для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2013 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по ремонту специальных транспортных средств и самоходной техники для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 10:00 GMT +318.07.2013 10:0018.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300419148Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту специальных транспортных средств и самоходной техники для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 11:0018.07.2013 11:0018.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300419148Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по ремонту специальных транспортных средств и самоходной техники для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" Москва
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 12:0016.08.2013 12:0016.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300419148Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту специальных транспортных средств и самоходной техники для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по ремонту специальных транспортных средств и самоходной техники для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Начальная цена
7 262 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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