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Номер извещения
31300414979
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№006(1)/Гбезопасн/13-500/04.07.13/З на право заключения Договора на поставку питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2013 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-59-84
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
n.kuznetsova@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 12:00 GMT +319.07.2013 12:0019.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 12:0019.07.2013 12:0019.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414979Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Подведение итогов не позднее
22.07.2013 12:0022.07.2013 12:0022.07.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414979Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Начальная цена
134 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
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