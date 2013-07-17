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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300414992
Уникальный номер закупки
13_2.1_4871
Наименование закупки
Оказание услуг по стандартной технической поддержке программного обеспечения SAPERION системы «Электронный архив ОАО «Газпром», сопровождению прикладного программного обеспечения системы «Электронный архив ОАО «Газпром» (ЭЛАР), информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД» для нужд ООО «Газпром информ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2013 18:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стандартная техническая поддержка программного обеспечения SAPERION системы «Электронный архив ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414992Дата и время окончания срока приема заявок Стандартная техническая поддержка программного обеспечения SAPERION системы «Электронный архив ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 16:0018.07.2013 16:0018.07.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414992Дата и время вскрытия заявок Стандартная техническая поддержка программного обеспечения SAPERION системы «Электронный архив ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414992Подведение итогов не позднее Стандартная техническая поддержка программного обеспечения SAPERION системы «Электронный архив ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стандартная техническая поддержка программного обеспечения SAPERION системы «Электронный архив ОАО «Газпром»
Начальная цена
35 540 212,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сопровождение прикладного программного обеспечения (ПО) системы «Электронный архив ОАО «Газпром» (ЭЛАР)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414992Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение прикладного программного обеспечения (ПО) системы «Электронный архив ОАО «Газпром» (ЭЛАР)Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 16:0018.07.2013 16:0018.07.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414992Дата и время вскрытия заявок Сопровождение прикладного программного обеспечения (ПО) системы «Электронный архив ОАО «Газпром» (ЭЛАР)Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414992Подведение итогов не позднее Сопровождение прикладного программного обеспечения (ПО) системы «Электронный архив ОАО «Газпром» (ЭЛАР)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопровождение прикладного программного обеспечения (ПО) системы «Электронный архив ОАО «Газпром» (ЭЛАР)
Начальная цена
9 950 313,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414992Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 16:0018.07.2013 16:0018.07.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414992Дата и время вскрытия заявок Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414992Подведение итогов не позднее Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201329.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414992Подведение итогов не позднее Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке клиентского и серверного программного обеспечения системы управления документами ПТК «Электронный архив ПСД»
Начальная цена
1 144 675,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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