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Номер извещения
31300414958
Уникальный номер закупки
13_2.1_2167
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков и технической инвентаризации, постановке на кадастровый учет для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2013 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Бабаевского района, на объектах «Участок км 124 - км 290», «Участок км 290 - км 384» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414958Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Бабаевского района, на объектах «Участок км 124 - км 290», «Участок км 290 - км 384» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 16:1018.07.2013 16:1018.07.2013 16:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414958Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Бабаевского района, на объектах «Участок км 124 - км 290», «Участок км 290 - км 384» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг»Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 23:5931.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414958Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Бабаевского района, на объектах «Участок км 124 - км 290», «Участок км 290 - км 384» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201331.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414958Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Бабаевского района, на объектах «Участок км 124 - км 290», «Участок км 290 - км 384» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Бабаевского района, на объектах «Участок км 124 - км 290», «Участок км 290 - км 384» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг»
Начальная цена
22 820 636,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС «Новомикуньская», «КС «Новоурдомская», «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414958Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС «Новомикуньская», «КС «Новоурдомская», «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)».Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 16:1018.07.2013 16:1018.07.2013 16:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414958Дата и время вскрытия заявок Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС «Новомикуньская», «КС «Новоурдомская», «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)».Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 23:5931.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414958Подведение итогов не позднее Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС «Новомикуньская», «КС «Новоурдомская», «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201331.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414958Подведение итогов не позднее Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС «Новомикуньская», «КС «Новоурдомская», «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС «Новомикуньская», «КС «Новоурдомская», «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)».
Начальная цена
13 482 876,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС-2 «Ярынская». КЦ-1», «КС-4 «Воркутинская». КЦ-1», «КС-6 «Интинская». КЦ-1», «КС-7 «Сынинская». КЦ-1», «КС-9 «Малоперанская». КЦ-1», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300414958Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС-2 «Ярынская». КЦ-1», «КС-4 «Воркутинская». КЦ-1», «КС-6 «Интинская». КЦ-1», «КС-7 «Сынинская». КЦ-1», «КС-9 «Малоперанская». КЦ-1», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 16:1018.07.2013 16:1018.07.2013 16:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300414958Дата и время вскрытия заявок Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС-2 «Ярынская». КЦ-1», «КС-4 «Воркутинская». КЦ-1», «КС-6 «Интинская». КЦ-1», «КС-7 «Сынинская». КЦ-1», «КС-9 «Малоперанская». КЦ-1», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 23:5931.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414958Подведение итогов не позднее Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС-2 «Ярынская». КЦ-1», «КС-4 «Воркутинская». КЦ-1», «КС-6 «Интинская». КЦ-1», «КС-7 «Сынинская». КЦ-1», «КС-9 «Малоперанская». КЦ-1», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201331.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300414958Подведение итогов не позднее Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС-2 «Ярынская». КЦ-1», «КС-4 «Воркутинская». КЦ-1», «КС-6 «Интинская». КЦ-1», «КС-7 «Сынинская». КЦ-1», «КС-9 «Малоперанская». КЦ-1», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет по объектам «КС-2 «Ярынская». КЦ-1», «КС-4 «Воркутинская». КЦ-1», «КС-6 «Интинская». КЦ-1», «КС-7 «Сынинская». КЦ-1», «КС-9 «Малоперанская». КЦ-1», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
Начальная цена
60 351 747,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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