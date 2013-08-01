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Номер извещения
31300416159
Уникальный номер закупки
13_2.1_2697
Наименование закупки
Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава в пределах Московской ж.д. для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.07.2013 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300416159Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:0502.08.2013 14:0502.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300416159Дата и время вскрытия заявок Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава Москва
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 23:5909.08.2013 23:5909.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300416159Подведение итогов не позднее Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 23:5909.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300416159Подведение итогов не позднее Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный ремонт), подготовки под погрузку, промывки, покраски, текущего ремонта подвижного состава
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
60.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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