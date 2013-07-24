www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300412599
Уникальный номер закупки
13-4.4-0053
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на этапе проектно-изыскательских работ по выбору поставщикагазопоршневой электростанции 4400 кВт для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №3 КС «Калач»для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 595/ГПК/13-4.4-0053/03.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2013 18:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газопоршневой электростанции 4400 кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2013 12:00 GMT +324.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300412599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газопоршневой электростанции 4400 кВтМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2013 14:5525.07.2013 14:5525.07.2013 14:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300412599Дата и время вскрытия заявок Поставка газопоршневой электростанции 4400 кВтМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 18:0004.10.2013 18:0004.10.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412599Подведение итогов не позднее Поставка газопоршневой электростанции 4400 кВтМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газопоршневой электростанции 4400 кВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.