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Номер извещения
31300412603
Уникальный номер закупки
13-4.4-0027
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на этапе проектно-изыскательских работ по выбору поставщикакомплектных дизельных электростанций 800 кВт, 630 кВт для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №4 КС «Петровск»для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 591/ГПК/13-4.4-0027/03.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2013 18:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектных дизельных электростанций 800 кВт, 630 кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 12:00 GMT +318.07.2013 12:0018.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300412603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных дизельных электростанций 800 кВт, 630 кВтМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 14:2019.07.2013 14:2019.07.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300412603Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектных дизельных электростанций 800 кВт, 630 кВтМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 11:0030.08.2013 11:0030.08.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412603Подведение итогов не позднее Поставка комплектных дизельных электростанций 800 кВт, 630 кВтМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектных дизельных электростанций 800 кВт, 630 кВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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