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Номер извещения
31300412637
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№017/Гбезопасн/13-500/02.07.13/З на право заключения Договора технического, сервисного обслуживание и текущего ремонта: Лот1: Автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес», Лот2: Автомобиля марки «Тойота», Лот3: Автомобилей отечественного производства для нужд филиалов Астраханская ВЧ и Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2013 19:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-59-84
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
n.kuznetsova@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Борис Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес» нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300412637Дата и время окончания срока приема заявок Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес» нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 12:0017.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300412637Дата и время вскрытия заявок Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес» нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 14:0024.07.2013 14:0024.07.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412637Подведение итогов не позднее Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес» нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201324.07.2013 14:0024.07.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412637Подведение итогов не позднее Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес» нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и Луидор на базе «Мерседес» нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Начальная цена
585 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобиля марки «Тойота» для нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300412637Дата и время окончания срока приема заявок Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобиля марки «Тойота» для нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 12:0017.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300412637Дата и время вскрытия заявок Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобиля марки «Тойота» для нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 14:0024.07.2013 14:0024.07.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412637Подведение итогов не позднее Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобиля марки «Тойота» для нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобиля марки «Тойота» для нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Начальная цена
388 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства для нужд филиала Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300412637Дата и время окончания срока приема заявок Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства для нужд филиала Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность».Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 12:0017.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300412637Дата и время вскрытия заявок Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства для нужд филиала Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность».Москва
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 14:0024.07.2013 14:0024.07.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412637Подведение итогов не позднее Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства для нужд филиала Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201324.07.2013 14:0024.07.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412637Подведение итогов не позднее Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства для нужд филиала Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое, сервисное обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства для нужд филиала Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность».
Начальная цена
177 165,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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