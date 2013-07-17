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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300412488
Уникальный номер закупки
13_2.1_4227
Наименование закупки
Оказание информационно-консультационных услуг «Консалтинг по вопросам коммерческой деятельности дочерних обществ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2013 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационно-консультационных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300412488Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационно-консультационных услугМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 15:5018.07.2013 15:5018.07.2013 15:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300412488Дата и время вскрытия заявок Оказание информационно-консультационных услугМосква
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 23:5909.08.2013 23:5909.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300412488Подведение итогов не позднее Оказание информационно-консультационных услугМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационно-консультационных услуг
Начальная цена
16 218 515,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
74.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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