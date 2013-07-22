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Номер извещения
31300409807
Уникальный номер закупки
13_6_0171
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту мягкой кровли административного здания ОАО «Газпром» по адресу: Москва, пр-т Вернадского д.41,стр.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2013 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт мягкой кровли административного здания ОАО "Газпром" по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского д. 41, стр.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2013 12:00 GMT +322.07.2013 12:0022.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300409807Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт мягкой кровли административного здания ОАО "Газпром" по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского д. 41, стр.1Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.07.2013 14:5523.07.2013 14:5523.07.2013 14:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300409807Дата и время вскрытия заявок Ремонт мягкой кровли административного здания ОАО "Газпром" по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского д. 41, стр.1Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 22:5929.07.2013 22:5929.07.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300409807Подведение итогов не позднее Ремонт мягкой кровли административного здания ОАО "Газпром" по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского д. 41, стр.1Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт мягкой кровли административного здания ОАО "Газпром" по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского д. 41, стр.1
Начальная цена
4 346 870,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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