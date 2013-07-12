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Номер извещения
31300410083
Уникальный номер закупки
13_2.2_1659
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2013 06:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
varkhipenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архипенко Вячеслав Валентинович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2013 07:00 GMT +312.07.2013 07:0012.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300410083Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции Уфа
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 07:0012.07.2013 07:0012.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300410083Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции Уфа
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 15:0031.07.2013 15:0031.07.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300410083Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции
Начальная цена
1 648 542,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 728,13 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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