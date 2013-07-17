www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300413527
Уникальный номер закупки
13-2.3-0126
Наименование закупки
Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск» для нужд ОАО «ВНИПИгаздобыча» (574/ВНИПИГД/13-2.3-0126/04.07.13/ЗЭПГОС).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2013 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300413527Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 14:0518.07.2013 14:0518.07.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300413527Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 22:3029.07.2013 22:3029.07.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300413527Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201329.07.2013 22:3029.07.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300413527Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации по системно-сетевым решениям по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального газопровода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск»
Начальная цена
61 879 963,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.