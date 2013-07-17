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Номер извещения
31300407412
Уникальный номер закупки
13_2.2_1688
Наименование закупки
Поставка оборудования ВКС для организации линии связи и оснащения офиса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2013 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Москва, Москва, Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2
Почтовый адрес
117630, Москва, Москва, Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования ВКС для организации линии связи и оснащения офиса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300407412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ВКС для организации линии связи и оснащения офиса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125АМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 14:1517.07.2013 14:1517.07.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300407412Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования ВКС для организации линии связи и оснащения офиса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125АМосква
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 18:0024.07.2013 18:0024.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300407412Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ВКС для организации линии связи и оснащения офиса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125АМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования ВКС для организации линии связи и оснащения офиса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
Начальная цена
5 150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром телеком
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром телеком
Адрес местонахождения
117630, Москва, Москва, Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2
Отсутствуют
51.6
Документация лота
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