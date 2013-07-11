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Номер извещения
31300404074
Уникальный номер закупки
13_2.1_4876
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» для нужд ООО «Газпром информ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2013 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС Р.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 12:00 GMT +311.07.2013 12:0011.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404074Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС Р.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 14:4012.07.2013 14:4012.07.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404074Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС Р.Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 23:5919.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404074Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС Р.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.07.201319.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404074Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС Р.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС Р.
Начальная цена
45 304 023,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС ПТП.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 12:00 GMT +311.07.2013 12:0011.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404074Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС ПТП.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 14:4012.07.2013 14:4012.07.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404074Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС ПТП.Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 23:5919.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404074Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС ПТП.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.07.201319.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404074Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС ПТП.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия ОАО «Газпром» для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Астрахань» в части ИУС ПТП.
Начальная цена
9 253 383,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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