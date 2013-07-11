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Номер извещения
31300404081
Уникальный номер закупки
13-2.1-5475
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2013 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 12:00 GMT +311.07.2013 12:0011.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 14:2512.07.2013 14:2512.07.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404081Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404081Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201329.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404081Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков для проведения ремонтных работ и определению убытков землепользования по капитальному ремонту объектов Краснодарского, Майкопского, Березанского, Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
70 141 538,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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