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Номер извещения
31300404750
Уникальный номер закупки
13_2.1_4396
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2013 08:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 10:00 GMT +326.07.2013 10:0026.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404750Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 годуОренбург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 11:0026.07.2013 11:0026.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404750Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 годуОренбург
Подведение итогов не позднее
14.08.2013 08:0014.08.2013 08:0014.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404750Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 годуОренбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.201314.08.2013 08:0014.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404750Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 годуОренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники (электронные табло отображения информации, видеопроекторы, факсы, фотовидеоаппараты и др.) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 году
Начальная цена
8 440 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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