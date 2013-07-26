www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300404748
Уникальный номер закупки
13_2.1_4394
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2013 08:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 11:00 GMT +326.07.2013 11:0026.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404748Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 12:0026.07.2013 12:0026.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404748Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 09:0016.08.2013 09:0016.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404748Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.08.201316.08.2013 09:0016.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404748Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию множительной техники (копировального оборудования) на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальная цена
1 174 534,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.