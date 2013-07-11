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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300404089
Уникальный номер закупки
13-2.1-5141
Наименование закупки
Оказание услуг на организационно-техническое обеспечение деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2013 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражников Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов и пассажиров, услуги курьера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 11:00 GMT +311.07.2013 11:0011.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404089Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов и пассажиров, услуги курьера Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 13:1012.07.2013 13:1012.07.2013 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404089Дата и время вскрытия заявок Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов и пассажиров, услуги курьера Москва
Подведение итогов не позднее
02.08.2013 22:5902.08.2013 22:5902.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404089Подведение итогов не позднее Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов и пассажиров, услуги курьера Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов и пассажиров, услуги курьера
Начальная цена
7 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Предоставление помещения и оказание офисных услуг Заказчику
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 11:00 GMT +311.07.2013 11:0011.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300404089Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление помещения и оказание офисных услуг Заказчику Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 13:1012.07.2013 13:1012.07.2013 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300404089Дата и время вскрытия заявок Предоставление помещения и оказание офисных услуг Заказчику Москва
Подведение итогов не позднее
02.08.2013 22:5902.08.2013 22:5902.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300404089Подведение итогов не позднее Предоставление помещения и оказание офисных услуг Заказчику Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление помещения и оказание офисных услуг Заказчику
Начальная цена
6 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
70.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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