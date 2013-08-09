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Номер извещения
31300403197
Уникальный номер закупки
13_2.1_5099
Наименование закупки
Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2013 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-40-18
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
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Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 12:00 GMT +309.08.2013 12:0009.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300403197Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 12:0009.08.2013 12:0009.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300403197Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300403197Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300403197Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по автоматизированному отпуску нефтепродуктов с использованием Карт на торговых точках для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Начальная цена
4 873 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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