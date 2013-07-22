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Номер извещения
31300400701
Уникальный номер закупки
13_2.1_5171
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексному обслуживанию объекта «корпус инженерно-эксплуатационный в г. Надыме (обслуживание здания, прилегающей территории, инженерных систем)» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2013 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта Подрядчика: «Корпус инженерно-эксплуатационный в городе Надыме», расположенному по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г.Надым, ул. Пионерская
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2013 12:00 GMT +322.07.2013 12:0022.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300400701Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта Подрядчика: «Корпус инженерно-эксплуатационный в городе Надыме», расположенному по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г.Надым, ул. ПионерскаяМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.07.2013 14:5023.07.2013 14:5023.07.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300400701Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта Подрядчика: «Корпус инженерно-эксплуатационный в городе Надыме», расположенному по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г.Надым, ул. ПионерскаяМосква
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300400701Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта Подрядчика: «Корпус инженерно-эксплуатационный в городе Надыме», расположенному по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г.Надым, ул. ПионерскаяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201329.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300400701Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта Подрядчика: «Корпус инженерно-эксплуатационный в городе Надыме», расположенному по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г.Надым, ул. ПионерскаяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта Подрядчика: «Корпус инженерно-эксплуатационный в городе Надыме», расположенному по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г.Надым, ул. Пионерская
Начальная цена
9 912 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
70.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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