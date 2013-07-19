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Номер извещения
31300401205
Уникальный номер закупки
13_2.2_1250
Наименование закупки
Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 1. Импортные грузовые автошины. Лот 2. Импортные легковые автошины. Лот 3. Грузовые автошины российского производства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2013 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-55
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелехова Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 1. Импортные грузовые автошины.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 07:00 GMT +319.07.2013 07:0019.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300401205Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 1. Импортные грузовые автошины. Томск
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 12:0019.07.2013 12:0019.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300401205Дата и время вскрытия заявок Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 1. Импортные грузовые автошины. Томск
Подведение итогов не позднее
05.08.2013 12:0005.08.2013 12:0005.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300401205Подведение итогов не позднее Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 1. Импортные грузовые автошины. Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 1. Импортные грузовые автошины.
Начальная цена
620 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 123
Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 2. Импортные легковые автошины.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 07:00 GMT +319.07.2013 07:0019.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300401205Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 2. Импортные легковые автошины. Томск
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 12:0019.07.2013 12:0019.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300401205Дата и время вскрытия заявок Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 2. Импортные легковые автошины. Томск
Подведение итогов не позднее
05.08.2013 12:0005.08.2013 12:0005.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300401205Подведение итогов не позднее Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 2. Импортные легковые автошины. Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 2. Импортные легковые автошины.
Начальная цена
693 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55
Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 3. Грузовые автошины российского производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 07:00 GMT +319.07.2013 07:0019.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300401205Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 3. Грузовые автошины российского производства Томск
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 12:0019.07.2013 12:0019.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300401205Дата и время вскрытия заявок Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 3. Грузовые автошины российского производства Томск
Подведение итогов не позднее
05.08.2013 12:0005.08.2013 12:0005.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300401205Подведение итогов не позднее Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 3. Грузовые автошины российского производства Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины для нужд Хабаровского ЛПУМГ: Лот 3. Грузовые автошины российского производства
Начальная цена
1 976 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
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