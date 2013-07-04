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Номер извещения
31300398070
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка МФУ и расходных материалов для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2013 06:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 29-33-81
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
a.kuznetsova@khb.gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Поставка МФУ и расходных материалов для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2013 07:00 GMT +304.07.2013 07:0004.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300398070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МФУ и расходных материалов для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2013 07:3004.07.2013 07:3004.07.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300398070Дата и время вскрытия заявок Поставка МФУ и расходных материалов для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Подведение итогов не позднее
20.07.2013 07:3020.07.2013 07:3020.07.2013 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300398070Подведение итогов не позднее Поставка МФУ и расходных материалов для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МФУ и расходных материалов для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Начальная цена
256 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 81
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