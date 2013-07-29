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Номер извещения
31300406490
Уникальный номер закупки
13_2.1_0865
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2013 19:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
rogulina.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300406490Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилейМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300406490Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилейМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:0030.08.2013 17:0030.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300406490Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автомобилейМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и ремонт аэродромно-уборочных машин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300406490Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт аэродромно-уборочных машинМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300406490Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт аэродромно-уборочных машинМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:0030.08.2013 17:0030.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300406490Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт аэродромно-уборочных машинМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт аэродромно-уборочных машин
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и ремонт спецоборудования подъемных машин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300406490Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт спецоборудования подъемных машинМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300406490Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт спецоборудования подъемных машинМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:0030.08.2013 17:0030.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300406490Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт спецоборудования подъемных машинМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт спецоборудования подъемных машин
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Тойота
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300406490Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ТойотаМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300406490Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ТойотаМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:0030.08.2013 17:0030.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300406490Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ТойотаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Тойота
Начальная цена
2 270 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Фиат Дукато
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300406490Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Фиат ДукатоМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300406490Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Фиат ДукатоМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:0030.08.2013 17:0030.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300406490Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Фиат ДукатоМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Фиат Дукато
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2013 15:00 GMT +329.07.2013 15:0029.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300406490Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилейМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2013 12:0030.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300406490Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилейМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 17:0030.08.2013 17:0030.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300406490Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилейМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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