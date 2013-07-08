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Номер извещения
31300398265
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№ 214/ТГУхта/13-500/27.06.13/ЗЭПГОС Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2013 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" (№ 214/ТГУхта/13-500/27.06.13/ЗЭПГОС).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2013 12:00 GMT +308.07.2013 12:0008.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300398265Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" (№ 214/ТГУхта/13-500/27.06.13/ЗЭПГОС).Ухта
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2013 14:0008.07.2013 14:0008.07.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300398265Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" (№ 214/ТГУхта/13-500/27.06.13/ЗЭПГОС).Ухта
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 14:0009.08.2013 14:0009.08.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300398265Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" (№ 214/ТГУхта/13-500/27.06.13/ЗЭПГОС).Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" (№ 214/ТГУхта/13-500/27.06.13/ЗЭПГОС).
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стоимость 1 нормо-часа не более 733 рублей с учетом НДС.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Производственная база подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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