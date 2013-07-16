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Номер извещения
ГП306018
Уникальный номер закупки
13_2.2_1168
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива для заправки автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
Почтовый адрес
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
Контактный телефон
+7 861 224-29-14
Факс
Адрес электронной почты
gaztorg@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пановицин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива для заправки автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2013 09:30 GMT +316.07.2013 09:3016.07.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306018Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива для заправки автомобилейКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2013 09:3016.07.2013 09:3016.07.2013 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП306018Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива для заправки автомобилейКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.07.2013 16:0026.07.2013 16:0026.07.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306018Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива для заправки автомобилейКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива для заправки автомобилей
Начальная цена
820 057,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
Отсутствуют
51.51
Документация лота
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