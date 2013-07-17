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Номер извещения
31300398267
Уникальный номер закупки
13-2.2-0075
Наименование закупки
Поставка бутылированной питьевой воды для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2013 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Поставка бутылированной питьевой воды для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 12:00 GMT +317.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300398267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутылированной питьевой воды для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 14:0017.07.2013 14:0017.07.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300398267Дата и время вскрытия заявок Поставка бутылированной питьевой воды для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 14:0019.08.2013 14:0019.08.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300398267Подведение итогов не позднее Поставка бутылированной питьевой воды для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутылированной питьевой воды для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Начальная цена
899 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5636
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