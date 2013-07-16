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Номер извещения
ГП306016
Уникальный номер закупки
13_2.2_1167
Наименование закупки
Поставка торгового оборудования, инвентаря, посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
Почтовый адрес
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
Контактный телефон
+7 861 224-29-14
Факс
Адрес электронной почты
gaztorg@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пановицин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка торгового оборудования, инвентаря, посуды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2013 09:30 GMT +316.07.2013 09:3016.07.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка торгового оборудования, инвентаря, посудыКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2013 09:3016.07.2013 09:3016.07.2013 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП306016Дата и время вскрытия заявок Поставка торгового оборудования, инвентаря, посудыКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.07.2013 16:0026.07.2013 16:0026.07.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306016Подведение итогов не позднее Поставка торгового оборудования, инвентаря, посудыКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка торгового оборудования, инвентаря, посуды
Начальная цена
856 836,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Кол-во: 6921
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