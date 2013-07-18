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Номер извещения
31300393498
Уникальный номер закупки
210/13_500
Наименование закупки
Право заключения договора на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств пансионата «Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.06.2013 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-36-87
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Fedenko.IuIu@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Феденко Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Надым
Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами Эта группировка не включает: - погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24.1
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Право заключения договора на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств пансионата «Надым»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 07:00 GMT +318.07.2013 07:0018.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300393498Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств пансионата «Надым»Надым
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 07:0018.07.2013 07:0018.07.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300393498Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств пансионата «Надым»Надым
Подведение итогов не позднее
25.07.2013 14:3025.07.2013 14:3025.07.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300393498Подведение итогов не позднее Право заключения договора на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств пансионата «Надым»Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств пансионата «Надым»
Начальная цена
589 823,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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