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Номер извещения
31300393257
Уникальный номер закупки
13_2.2_1197
Наименование закупки
Поставка аккумуляторов и источников питания и запасных частей к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.06.2013 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lay@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторов и источников питания и запасных частей к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2013 11:30 GMT +317.07.2013 11:3017.07.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300393257Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов и источников питания и запасных частей к нимЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2013 12:0017.07.2013 12:0017.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300393257Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторов и источников питания и запасных частей к нимЧайковский
Подведение итогов не позднее
25.08.2013 12:0025.08.2013 12:0025.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300393257Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов и источников питания и запасных частей к нимЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторов и источников питания и запасных частей к ним
Начальная цена
5 108 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
51.43.1
Документация лота
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