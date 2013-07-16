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Номер извещения
31300393086
Уникальный номер закупки
13_2.2_0139
Наименование закупки
Поставка праздничной атрибутики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.06.2013 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-21
Факс
7--
Адрес электронной почты
e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чусовитина Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка праздничной атрибутики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2013 06:00 GMT +316.07.2013 06:0016.07.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300393086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка праздничной атрибутикиНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2013 08:0016.07.2013 08:0016.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300393086Дата и время вскрытия заявок Поставка праздничной атрибутикиНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.07.2013 13:0030.07.2013 13:0030.07.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300393086Подведение итогов не позднее Поставка праздничной атрибутикиНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка праздничной атрибутики
Начальная цена
12 592 586,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
21.23
Документация лота
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