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Номер извещения
31300391485
Уникальный номер закупки
13-2.1-0856
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2013 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142110, 50, г. Подольск, Подольск, ул. Комсомольская, д. 28
Почтовый адрес
142110, 50, г. Подольск, Подольск, ул. Комсомольская, д. 28
Контактный телефон
+7 496 763-62-69
Факс
+7 496 763-20-46
Адрес электронной почты
zakupki@ckbn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркин Вячеслав Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Подольск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 12:00 GMT +319.07.2013 12:0019.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300391485Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2013 году Подольск
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 14:0019.07.2013 14:0019.07.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300391485Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2013 году Подольск
Подведение итогов не позднее
25.07.2013 12:0025.07.2013 12:0025.07.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300391485Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2013 году Подольск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2013 году
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142110, 50, г. Подольск, Подольск, ул. Комсомольская, д. 28
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Кол-во: 1
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