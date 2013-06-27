www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300388072
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка автомобиля ГАЗ-27057
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.06.2013 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-60-37
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
KamenskayaNA@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменская Наталья Андреевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля ГАЗ-27057
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2013 13:00 GMT +327.06.2013 13:0027.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300388072Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ-27057Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 13:3027.06.2013 13:3027.06.2013 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300388072Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ-27057Тюмень
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 21:5928.06.2013 21:5928.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300388072Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ-27057Тюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ-27057
Начальная цена
564 351,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.