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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300386047
Уникальный номер закупки
13-2.1-0449
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде автотранспортных средств с услугами по управлению и технической эксплуатации (Сахалинская область, Ногликский район) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2013 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда автотранспортных средств с услугами по управлению и технической эксплуатации (Сахалинская область, Ногликский район)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2013 12:00 GMT +308.07.2013 12:0008.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300386047Дата и время окончания срока приема заявок Аренда автотранспортных средств с услугами по управлению и технической эксплуатации (Сахалинская область, Ногликский район)Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2013 14:2509.07.2013 14:2509.07.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300386047Дата и время вскрытия заявок Аренда автотранспортных средств с услугами по управлению и технической эксплуатации (Сахалинская область, Ногликский район)Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 23:5919.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300386047Подведение итогов не позднее Аренда автотранспортных средств с услугами по управлению и технической эксплуатации (Сахалинская область, Ногликский район)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда автотранспортных средств с услугами по управлению и технической эксплуатации (Сахалинская область, Ногликский район)
Начальная цена
15 607 716,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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