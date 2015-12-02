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Номер извещения
31502927333
Уникальный номер закупки
15/2.2/0061959/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка твердосплавного режущего инструмента
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2015 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49445 3-78-52 доб. 9
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
a.bakal@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакал Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка твердосплавного режущего инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2015 14:00 GMT +302.12.2015 14:0002.12.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502927333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердосплавного режущего инструментаОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2015 14:0002.12.2015 14:0002.12.2015 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502927333Дата и время вскрытия заявок Поставка твердосплавного режущего инструментаОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
07.12.2015 00:0007.12.2015 00:0007.12.2015 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502927333Подведение итогов не позднее Поставка твердосплавного режущего инструментаОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка твердосплавного режущего инструмента
Начальная цена
191 624,97
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Отсутствуют
29.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5500