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Номер извещения
31300385644
Уникальный номер закупки
13_1.1_0783
Наименование закупки
Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2013 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ-2 – км 0,0», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 0,0 – км 57,9», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 – км 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 319,3 – км 377,1», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2013 12:00 GMT +304.07.2013 12:0004.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300385644Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ-2 – км 0,0», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 0,0 – км 57,9», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 – км 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 319,3 – км 377,1», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2013 14:1005.07.2013 14:1005.07.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300385644Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ-2 – км 0,0», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 0,0 – км 57,9», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 – км 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 319,3 – км 377,1», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 23:5919.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300385644Подведение итогов не позднее Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ-2 – км 0,0», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 0,0 – км 57,9», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 – км 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 319,3 – км 377,1», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201319.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300385644Подведение итогов не позднее Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ-2 – км 0,0», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 0,0 – км 57,9», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 – км 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 319,3 – км 377,1», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ-2 – км 0,0», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 0,0 – км 57,9», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 – км 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 319,3 – км 377,1», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Начальная цена
25 535 019,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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