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Номер извещения
31300385651
Уникальный номер закупки
13_2.1_4729
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2013 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром», входящих в состав законченных строительством объектов: «Участок Починки – Ярославль, км 0,0 – км 65,0», «Участок Починки – Ярославль, км 101,6 – км 170,1», «Участок Починки – Ярославль, КС 02 «Новоарзамасская», «Участок Починки – Ярославль, км 220,1 – км 250,1», «Участок Починки – Ярославль, км 323,0 – км 357,0», «Участок Починки – Ярославль, «КС 03 «Вязниковская» в составе стройки «Газопровод Починки-Грязовец», «Участок км 0 – км 124», «Участок км 124 – км 290 (ПК1)», «Участок км 124 – км 290 (ПК2)», «Участок км 290 – км 384», «Участок км 384 – км 386» «Участок км 386 – км 436», «Участок км 436 – км 597», «Газоизмерительная станция (ГИС) в районе КС Бабаевская» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2013 12:00 GMT +304.07.2013 12:0004.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300385651Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром», входящих в состав законченных строительством объектов: «Участок Починки – Ярославль, км 0,0 – км 65,0», «Участок Починки – Ярославль, км 101,6 – км 170,1», «Участок Починки – Ярославль, КС 02 «Новоарзамасская», «Участок Починки – Ярославль, км 220,1 – км 250,1», «Участок Починки – Ярославль, км 323,0 – км 357,0», «Участок Починки – Ярославль, «КС 03 «Вязниковская» в составе стройки «Газопровод Починки-Грязовец», «Участок км 0 – км 124», «Участок км 124 – км 290 (ПК1)», «Участок км 124 – км 290 (ПК2)», «Участок км 290 – км 384», «Участок км 384 – км 386» «Участок км 386 – км 436», «Участок км 436 – км 597», «Газоизмерительная станция (ГИС) в районе КС Бабаевская» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2013 14:0505.07.2013 14:0505.07.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300385651Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром», входящих в состав законченных строительством объектов: «Участок Починки – Ярославль, км 0,0 – км 65,0», «Участок Починки – Ярославль, км 101,6 – км 170,1», «Участок Починки – Ярославль, КС 02 «Новоарзамасская», «Участок Починки – Ярославль, км 220,1 – км 250,1», «Участок Починки – Ярославль, км 323,0 – км 357,0», «Участок Починки – Ярославль, «КС 03 «Вязниковская» в составе стройки «Газопровод Починки-Грязовец», «Участок км 0 – км 124», «Участок км 124 – км 290 (ПК1)», «Участок км 124 – км 290 (ПК2)», «Участок км 290 – км 384», «Участок км 384 – км 386» «Участок км 386 – км 436», «Участок км 436 – км 597», «Газоизмерительная станция (ГИС) в районе КС Бабаевская» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 23:5931.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300385651Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром», входящих в состав законченных строительством объектов: «Участок Починки – Ярославль, км 0,0 – км 65,0», «Участок Починки – Ярославль, км 101,6 – км 170,1», «Участок Починки – Ярославль, КС 02 «Новоарзамасская», «Участок Починки – Ярославль, км 220,1 – км 250,1», «Участок Починки – Ярославль, км 323,0 – км 357,0», «Участок Починки – Ярославль, «КС 03 «Вязниковская» в составе стройки «Газопровод Починки-Грязовец», «Участок км 0 – км 124», «Участок км 124 – км 290 (ПК1)», «Участок км 124 – км 290 (ПК2)», «Участок км 290 – км 384», «Участок км 384 – км 386» «Участок км 386 – км 436», «Участок км 436 – км 597», «Газоизмерительная станция (ГИС) в районе КС Бабаевская» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201331.07.2013 23:5931.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300385651Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром», входящих в состав законченных строительством объектов: «Участок Починки – Ярославль, км 0,0 – км 65,0», «Участок Починки – Ярославль, км 101,6 – км 170,1», «Участок Починки – Ярославль, КС 02 «Новоарзамасская», «Участок Починки – Ярославль, км 220,1 – км 250,1», «Участок Починки – Ярославль, км 323,0 – км 357,0», «Участок Починки – Ярославль, «КС 03 «Вязниковская» в составе стройки «Газопровод Починки-Грязовец», «Участок км 0 – км 124», «Участок км 124 – км 290 (ПК1)», «Участок км 124 – км 290 (ПК2)», «Участок км 290 – км 384», «Участок км 384 – км 386» «Участок км 386 – км 436», «Участок км 436 – км 597», «Газоизмерительная станция (ГИС) в районе КС Бабаевская» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные и лесные участки на период эксплуатации объектов ОАО «Газпром», входящих в состав законченных строительством объектов: «Участок Починки – Ярославль, км 0,0 – км 65,0», «Участок Починки – Ярославль, км 101,6 – км 170,1», «Участок Починки – Ярославль, КС 02 «Новоарзамасская», «Участок Починки – Ярославль, км 220,1 – км 250,1», «Участок Починки – Ярославль, км 323,0 – км 357,0», «Участок Починки – Ярославль, «КС 03 «Вязниковская» в составе стройки «Газопровод Починки-Грязовец», «Участок км 0 – км 124», «Участок км 124 – км 290 (ПК1)», «Участок км 124 – км 290 (ПК2)», «Участок км 290 – км 384», «Участок км 384 – км 386» «Участок км 386 – км 436», «Участок км 436 – км 597», «Газоизмерительная станция (ГИС) в районе КС Бабаевская» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Начальная цена
322 467 535,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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