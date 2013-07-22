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Номер извещения
31300390038
Уникальный номер закупки
13-2.1-4010
Наименование закупки
126/ТГСПб/13-2.1-4010/24.06.13/ЗЭ Оказание услуг по хранению автотранспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2013 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
ssemenist@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенист Сергей Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по хранению автотранспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2013 14:00 GMT +322.07.2013 14:0022.07.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300390038Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по хранению автотранспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.07.2013 10:0023.07.2013 10:0023.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300390038Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по хранению автотранспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.08.2013 14:0008.08.2013 14:0008.08.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300390038Подведение итогов не позднее Оказание услуг по хранению автотранспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году
Начальная цена
540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
34.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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