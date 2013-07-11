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Номер извещения
31300386781
Уникальный номер закупки
13_2.2_0084
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.06.2013 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
SAgafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агафонова Свтлална Сергеевна
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
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Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 12:00 GMT +311.07.2013 12:0011.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300386781Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2013 13:0011.07.2013 13:0011.07.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300386781Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
30.07.2013 08:3030.07.2013 08:3030.07.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300386781Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201330.07.2013 08:3030.07.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300386781Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
3 183 345,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
Кол-во: 225
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