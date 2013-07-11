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Номер извещения
31300386132
Уникальный номер закупки
13-2.2-0230
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2013 19:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-85
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
svy@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Вадим Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 10:00 GMT +311.07.2013 10:0011.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300386132Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 годуАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2013 10:0011.07.2013 10:0011.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300386132Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 годуАстрахань
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 16:0020.08.2013 16:0020.08.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300386132Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 годуАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 году
Начальная цена
996 066,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2013 10:00 GMT +311.07.2013 10:0011.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300386132Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 годуАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2013 10:0011.07.2013 10:0011.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300386132Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 годуАстрахань
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 16:0020.08.2013 16:0020.08.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300386132Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 годуАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 году
Начальная цена
123 490,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
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