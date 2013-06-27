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Номер извещения
31300380247
Уникальный номер закупки
№012/Гбезопасн/13-500/18.06.13/З
Наименование закупки
Поставка Лот1: Канцелярских товаров для нужд филиала Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» Лот2: Канцелярских товаров и картриджей для нужд филиала Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2013 23:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-54-05
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
S.Beliavtsev@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белявцев Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Оренбургская ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2013 12:00 GMT +327.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300380247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Оренбургская ВЧМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 12:0027.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300380247Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Оренбургская ВЧМосква
Подведение итогов не позднее
02.07.2013 11:0002.07.2013 11:0002.07.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300380247Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Оренбургская ВЧМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Оренбургская ВЧ
Начальная цена
161 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1704
Поставка канцелярских товаров и картриджей для нужд филиала Северная ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2013 12:00 GMT +327.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300380247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и картриджей для нужд филиала Северная ВЧМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 12:0027.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300380247Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и картриджей для нужд филиала Северная ВЧМосква
Подведение итогов не позднее
02.07.2013 11:0002.07.2013 11:0002.07.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300380247Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и картриджей для нужд филиала Северная ВЧМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и картриджей для нужд филиала Северная ВЧ
Начальная цена
373 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 701
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