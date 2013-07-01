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Номер извещения
31300380054
Уникальный номер закупки
13-2.2-1224
Наименование закупки
Поставка мебели для комплектации квартир в г. Ленск для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 522/ДНоябрьск/13-2.2-1224/18.06.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2013 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка мебели для комплектации квартир в г. Ленск для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2013 12:00 GMT +301.07.2013 12:0001.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300380054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для комплектации квартир в г. Ленск для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2013 14:2002.07.2013 14:2002.07.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300380054Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для комплектации квартир в г. Ленск для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 21:3029.07.2013 21:3029.07.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300380054Подведение итогов не позднее Поставка мебели для комплектации квартир в г. Ленск для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для комплектации квартир в г. Ленск для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
43 254 360,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
36.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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