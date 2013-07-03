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    Главная / Торги / Выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной и рабочей документации по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино» для нужд ОАО «Газпром промгаз» (520/ГПромгаз/13-1.2-0003/20.06.13/ЗМЭПГОС)

    Выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной и рабочей документации по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино» для нужд ОАО «Газпром промгаз» (520/ГПромгаз/13-1.2-0003/20.06.13/ЗМЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2013 12:0003.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300384077Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300384077

    Уникальный номер закупки

    13-1.2-0003

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной и рабочей документации по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино» для нужд ОАО «Газпром промгаз» (520/ГПромгаз/13-1.2-0003/20.06.13/ЗМЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2013 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О внесении изменений в документацию по ЗП 520 от 26_06_2013

    Продление срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений

    документация 520

    документация 520 с изменениями от 26_06_2013

    Изменения в извещении

    Изменение даты подведения итогов 12.07.2013

    Изменение даты подведения итогов 19.07.2013

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-11-21

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стражникова Марина Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2013 12:00 GMT +303.07.2013 12:0003.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300384077Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2013 14:3004.07.2013 14:3004.07.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300384077Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2013 22:3019.07.2013 22:3019.07.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300384077Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201319.07.2013 22:3019.07.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300384077Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино»

    Начальная цена

    49 574 210,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.35

    Инженерные изыскания для строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплексных инженерных изысканий"

    Кол-во: 1

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